İspanya 2’de 2’yle çok rahat…

2017 FIBA Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu'nda İspanya, Ukrayna'yı 76-54 yendi ve 2'de 2 yaptı. Belçika ise Rusya'yı normal süresi 68-68 biten karşılaşmanın uzatma periyodunda 76-75 mağlup etmeyi başardı.

Çekya’da düzenlenen 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda A Grubu’nda İspanya, Ukrayna’yı 76-54 mağlup ederek çeyrek finale grup lideri olarak kalmayı büyük ölçüde garantiledi.

İspanya’nın yıldızı Alba Torrens 26 sayıyla yıldızlaşırken Sancho Lyttle ise 16 sayı ve 18 ribaund ile ‘double-double’a imza attı. Ukrayna’da ise Alina Iagupova’nın 23 sayı 8 ribaund ve 4 asisti yetmedi.

İspanya son maçında Macaristan’la, Ukrayna ise ev sahibi Çekya ile karşılaşacak.

Son nefeste Belçika

D Grubu’nda ise Belçika, Rusya’yı normal süresi 68-68 biten karşılaşmanın uzatma periyodunda 76-75 mağlup etmeyi başardı. Belçika’da Ann Wauters 20 sayı ve 9 ribaundla ‘double-double’ın eşiğinden dönerken Emma Meesseman 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Rusya’da ise Maria Vadeeva 16 sayı, 14 ribaundla ‘double-double’ yaptı.

Son maçlarda Belçika, Letonya ile, Rusya ise Karadağ’yla mücadele edecek.