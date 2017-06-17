İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın tarihçesi

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları tarihinin en başarılı ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri. Bireysel açıdan bakıldığında Güney Aftikalı Terrence Parkin tüm zamanların en başarılı sporcusu olarak göze çarpıyor. Türkiye ise oyunlara 1989’dan itibaren katılmasına rağmen kısa sürede yükselerek tarihin en başarılı 26’ncı ülkesi haline gelmeyi başardı.

İlki 1924 yılında Paris’te düzenlenen ve 93 yıldır süre gelen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda, Amerika Birleşik Devletleri, hem genel toplam hem de altın madalya sıralamalarında zirvede yer alıyor.

23'üncüsüne Samsun'un ev sahipliği yapacağı oyunlarda, geride kalan 22 organizasyonda 350’si altın toplam 987 madalya kazanan Amerika Birleşik Devletleri açık farkla ilk sırada yer alıyor. İkincilik 173 altın madalya kazanan Sovyetler Birliği ülkelerine, üçüncülük ise 164 altın madalyalı Almanya’ya ait. Sırasıyla Rusya, İtalya, İran, Ukrayna, Fransa, Britanya ve İsveç ise madalya tablosunda ilk 10’u tamamlıyor.

BİREYSEL ZİRVE

Güney Afrikalı yüzücü Terrence Parkin, 1997’den bu yana beş kez İşitme Engelliler Oyunları’na katıldı ve 29’u altın olmak üzere toplamda 33 madalya kazanmayı başardı. Toplamdaki 33 madalya, Parkin’i İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihinin en başarılı sporcusu yapmış durumda.

TÜRKİYE’DEN KISA SÜREDE YÜKSEK PERFORMANS

17’si altın olmak üzere toplam 84 madalya kazanan Türkiye ise listede 26'ncı sırada bulunuyor. Türkiye ayrıca altın madalyalar baz alındığında 22'nci basamağa yükselirken; organizasyonlara 1989’dan itibaren katılmaya başlamasına rağmen, 109 üye ülkenin bulunduğu İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda 15 ve üzeri altın madalya kazanan 30 ülke içerisinde yer alıyor.