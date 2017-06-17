Galatasaray’ın Riva ihalesinde yanıt bekleyen sorular

Galatasaray'ın Riva ihalesi tartışma yarattı. Bugüne dek daha çok kamu ihalelerinde altyapı, hastane ve idare binası inşaatlarına imza atan Fema ve KLV, gayrimenkul konusunda tecrübesiz firmalar... Riva’da konut metrekare fiyatları 5-10 bin 500 lira arasında. Projeye göre bu rakam 17 bin 816 liraya çıkmalı...

Galatasaray'ın İstanbul Riva'daki arazisi için Emlak Konut GYO tarafından önceki gün gerçekleştirilen ihaleyi, Türkiye'nin en büyük gayrimenkul şirketlerini geride bırakarak Fema İnşaat & KLV İnşaat İş Ortaklığı kazandı. Bugüne kadar daha çok kamu kurumlarının düzenlediği ihalelere girerek altyapı, hastane ve idare binası inşaatlarına imza atan iki firmanın gayrimenkul geliştirip pazarlama konusundaki tecrübesizliği, akıllarda soru işaretleri uyandırdı. Emlak Konut ihalelerini kazanan bu tarz firmaların, böylesi büyük projeleri tamamlamada sıkıntılar yaşadığı ve alıcılara gecikme tazminatı ödediği biliniyor. SÖZCÜ’den İsmail Şahin, Galatasaray’ın kurtuluşu olarak gösterilen ihaleyi değerlendirdi.

Dursun Özbek`in hedefi Galatasaray`ı borçsuz bırakmak Galatasaray'ın son dönemlerde eleştirilen Başkanı Dursun Özbek, Riva ihalesini ve gelirin nasıl kullanılacağını açıkladı. Özbek, “Büyük paralar harcayıp efsane başkan olursunuz ama sizden sonraki yönetimlere borç bırakırsınız. Dayağı da sizden sonrakiler yer. Ben dayak yiyen oldum. Ama borçla efsane başkan olmayacağım. Geliri giderine eşit bir kulüp bırakacağım” dedi. İlgili Haberi Oku

FEMA – KLV ortaklığı ihaleyi 3.1 milyar toplam gelir vaadiyle kazandı. Projede halihazırda emsale dahil 174 bin metrekare inşaat yapılacak. Bu gelir için her bağımsız birimin, metrekaresi ortalama 17 bin 816 liradan satılması bekleniyor. Hali hazırda Riva'da konut metrekare fiyatları 5 bin lira ile 10 bin 500 lira arasında değişiyor. Lüks projelerdeki talep zayıflığı ve gayrimenkul sektöründeki yavaşlama dikkate alındığında söz konusu gelirin mevcut şartlarda yakalanması zor görünüyor.

1 milyon metrekarelik arazinin 869 bin 522 metrekaresi üzerinde yaklaşık 2 bin konut yapılması planlanıyor. Mülkler elde kalırsa iki seçenek bulunuyor. Ya Fema – KLV ortaklığı gayrimenkulleri satın alacak, ya da böyle bir ekonomik gücü yoksa, Emlak Konut ve Galatasaray, alacaklarına karşılık mülkleri devralacak. Ortaklığın arsa satışı karşılığı satış toplam gelir taahhüdü 3 milyar 100 milyon lira, şirket payı gelir oranı yüzde 38, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 1 milyar 178 milyon lira olarak açıklandı. Şirket payının yüzde 20'si Emlak Konut'un, yüzde 80'i ise Galatasaray'ın olacak.

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PARA GİRİŞİ EN ERKEN 2018’DE

SARI-KIRMIZILI kulübün payı 942.4 milyon lira olacak. Toplam hasılat 3.1 milyar lirayı aşarsa artabilecek. Bu rakamı aşan kısmın yüzde 38'i yine kulüp ve Emlak Konut'un olacak. İhaleyi kazanan iş ortaklığıyla 2 ay içinde sözleşme imzalanması bekleniyor. Yasa gereği, ruhsat alınmadan satış yapılamadığı için projenin 2018 yılının ilk çeyreğinde görücüye çıkması bekleniyor. Böylece kulübün kasasına en erken 2018'in ilk yarısından itibaren para girişi sağlanmış olacak. Ödemeler satış miktarına göre aylık olarak Galatasaray'ın kasasına yatacak.