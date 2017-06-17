Gael Clichy Galatasaray’da

Gomis ve Belhanda’nın ardından G.Saray, sol beke de dünyaca ünlü bir yıldız olan Geal Clichy’yi getiriyor. Manchester City’deki sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcu Gael Clichy ile her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, başarılı sol beki gelecek hafta Türkiye’ye getirerek kampa dahil edecek.

Bugün açılacak transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen G.Saray, Bruma'nın satışından gelen para ile Gomis ve Belhanda'yı bitirmişti. Lionel Carole'ün de hem ayrılma ihtimaline karşın hem de yetersiz kalmasından ötürü sol bek için Fransa'ya çıkarma yapan Sportif Direktör Cenk Ergün, eli boş dönmeyecek. Çünkü burada görüştüğü Gael Clichy ile her konuda anlaşmaya varıldı.

Galatasaray`ın kamp programı belli oldu Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına 19 Haziran Pazartesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak. Sarı-kırmızılılar, yurt dışı kampını ise 28 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin kentinde yapacak. İlgili Haberi Oku

Bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Fransız oyuncu ile 1 milyon Euro'luk imza parası artı 2-3 milyon aralığında bir senelik sözleşme karşılığında el sıkışan G.Saray, 3. önemli transferine imzasını attı. Prensip anlaşmasına varılan tecrübeli oyuncunun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek hem resmi imzayı atması hem de yeni takımına katılarak çalışmalara başlaması bekleniyor.