Gael Clichy Galatasaray’da

Bugün açılacak transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen G.Saray, Bruma'nın satışından gelen para ile Gomis ve Belhanda'yı bitirmişti. Lionel Carole'ün de hem ayrılma ihtimaline karşın hem de yetersiz kalmasından ötürü sol bek için Fransa'ya çıkarma yapan Sportif Direktör Cenk Ergün, eli boş dönmeyecek. Çünkü burada görüştüğü Gael Clichy ile her konuda anlaşmaya varıldı.
Bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Fransız oyuncu ile 1 milyon Euro'luk imza parası artı 2-3 milyon aralığında bir senelik sözleşme karşılığında el sıkışan G.Saray, 3. önemli transferine imzasını attı. Prensip anlaşmasına varılan tecrübeli oyuncunun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek hem resmi imzayı atması hem de yeni takımına katılarak çalışmalara başlaması bekleniyor.