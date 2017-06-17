Fenerbahçe’de Volkan Şen bavulları topladı! Kampa katılmayacak

Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Volkan Şen'in Samadıra'da dolabını topladığı ve takımdan ayrılmak için gün saydığı öğrenildi.

2015/2016 sezonu başında Bursaspor’dan Fernandao ve Şener’le birlikte transfer edilen Volkan Şen’in Fenerbahçe günleri sona eriyor.

Fanatik’in haberine göre; Son olarak Milli Takım’ın Kosova maçındaki attığı gol ve gösterdiği performansla beğeni toplayan ancak Sarı Lacivertliler’deki 2 sezonunda özellikle ceza sahsı içindeki pozisyonlarda çok gol kaçıran Volkan’ın, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndeki dolabını topladığı ve takımdan ayrılmak için gün saydığı kaydedildi.

Volkan Şen, sezon başı kampında da olmayacak. Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yeniledi Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme için anlaştığını duyurdu. İlgili Haberi Oku

Devre arasında da gitmek istedi!

29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun devre arasında da takımdan ayrılmak için yönetimle bir görüşme yaptığı ancak teknik direktör Dick Advocaat’ın Volkan’ı bırakmak istemediği belirtilirken, yıldız oyuncuyu başta Sivasspor olmak üzere birkaç Süper Lig takımı daha istiyor.