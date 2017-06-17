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Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme için anlaştığını duyurdu.
15:1917 Haziran 2017
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Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe iç transferde ilk imzasını Hasan Ali Kaldırım’a attırıyor. Sarı-lacivertliler sözleşmesi biten milli futbolcuyla 3 yıllık yeni anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, Hasan Ali’nin imza töreni hakkında gelecek günlerde duyuru yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama şöyle;

“2012-2013 futbol sezonundan bu yana futbol takımımızın formasını başarı ve özveriyle terleten futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım’la, yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmesi 3 yıl uzatılmış olup, imza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.

Hasan Ali Kaldırım’la imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.”

Etiketler
Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım spor toto süper lig
Son güncelleme: 15:21 | 17.06.2017
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