Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme için anlaştığını duyurdu.

Fenerbahçe iç transferde ilk imzasını Hasan Ali Kaldırım’a attırıyor. Sarı-lacivertliler sözleşmesi biten milli futbolcuyla 3 yıllık yeni anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, Hasan Ali’nin imza töreni hakkında gelecek günlerde duyuru yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama şöyle;

“2012-2013 futbol sezonundan bu yana futbol takımımızın formasını başarı ve özveriyle terleten futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım’la, yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmesi 3 yıl uzatılmış olup, imza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.

Hasan Ali Kaldırım’la imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.”