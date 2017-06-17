Emre Çolak devleri peşine taktı

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da tam 7 sezon oynayan ancak bir türlü taraftarların gözüne giremeyen Emre Çolak, İspanya'da tam anlamıyla patlama yaptı. La Liga'da Deportivo La Coruna formasıyla 33 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol, 7 asistlik istatistik yakalarken, 1 senede İspanyol devlerini peşine takmayı başardı. Fanatik’te yer alan habere göre kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Emre için Sevilla ve Valencia'nın 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenilirken, Deportivo ise 9-10 milyon Euro'dan aşağı oyuncusunu göndermek istemiyor, kıran kırana pazarlıklar sürüyor.
Galatasaray'dan bedelsiz şekilde ayrılıp Deportivo'nun yolunu tutan Emre, 'Kaçan balık büyük olur' dedirtirken, bu sezonki performansıyla pek çok Sarı-Kırmızılı taraftarı da gittiğine pişman etti. Başarılı futbolcu, Sevilla ya da Valencia'dan birine gitmeye hazırlanırken, Galatasaray ise orta sahaya Josue'nin yerine oyuncu bakıyor.