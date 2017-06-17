Ekpe Udoh Fenerbahçe taraftarlarıyla buluştu

Ekpe Udoh, şanslı 25 Fenerbahçe taraftarıyla bir araya geldi. MVP'ye Berk Uğurlu ve Ahmet Düverioğlu da katılırken Udoh kaleye geçti ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Euroleague MVP’si Fenerbahçeli yıldız oyuncu Ekpe Udoh; Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri ile Twitter’da kendisini takip eden taraftarların yer aldığı organizasyonda bir araya geldi.

Daha önce Twitter hesabından duyurduğu futbol maçına katılma şansı kazanan 25 şanslı taraftar ile Ekpe Udoh’u, takım arkadaşları Berk Uğurlu ve Ahmet Düverioğlu da yalnız bırakmadı. 20’şer dakikadan 2 devre oynanan maçın hakemliğini Fenerbahçe U19 Takımı’nın Teknik Sorumlusu Hasan Özdemir yaptı.

Ekpe Udoh’un kaleci olarak sahada yer aldığı maçın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanırken penaltı atışları sonunda yeşil takım sahadan galip ayrıldı. Eğlenceli anların yaşandığı maçın ardından Ekpe Udoh, sevenleriyle fotoğraf çektirip imza dağıtırken, organizasyona katılan herkese teşekkür etti. Penaltı atışları sırasında ise ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.