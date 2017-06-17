Dursun Özbek’in hedefi Galatasaray’ı borçsuz bırakmak

Galatasaray’ın son dönemlerde eleştirilen Başkanı Dursun Özbek, Riva ihalesini ve gelirin nasıl kullanılacağını açıkladı. Özbek, “Büyük paralar harcayıp efsane başkan olursunuz ama sizden sonraki yönetimlere borç bırakırsınız. Dayağı da sizden sonrakiler yer. Ben dayak yiyen oldum. Ama borçla efsane başkan olmayacağım. Geliri giderine eşit bir kulüp bırakacağım” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva ihalesi, Florya projesi, borçlar, UEFA ile yapılan anlaşmalar ve kendisine yönelik yapılan eleştirileri Hürriyet'e değerlendirdi. 942 milyon lira gelir beklenen Riva arazisinin ihalesinin tamamlanmasıyla borçları kısa sürede sıfırlayacaklarını açıklayan Özbek, “Bizler belli bir dönem için seçiliyoruz. Bu dönemde yapılan harcamalar bizden sonraki döneme devrediyor. Yapılan harcamalarla efsane başkan olursunuz ama dayağı sizden sonrakiler yer. Ben dayağı yiyen oldum ama borçla efsane başkan olmayacağım. Benden sonraki yönetimlere fıstık gibi bir tablo bırakacağım” diye konuştu.

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Önceki gün gerçekleştirilen Riva ihalesinin hasılat paylaşım modeliyle gerçekleştiğini vurgulayan Dursun Özbek, buradaki gelir modelini ve bu gelirin nasıl kullanılacağını anlattı. Özbek, şu hesabı yaptı:

“Biz Emlak Konut GYO ile anlaştık. Fema İnşaat-KLV İnşaat İş Ortaklığı ihaleyi kazandı. Ama bizim muhatabımız Emlak Konut. Buradan bizim kasamıza en az 942 milyon TL girecek. Şubat ayına kadar Galatasaray'ın banka borcu 265 milyon dolardı.

– Emlak Konut ile anlaşınca bize 92 milyon dolarlık temlik yapıldı. Biz de bu para ile bankalara ödeme yaptık ve borcu 173 milyon dolara indirdik.

– Bu borcun sadece faiz ve kur farkı ödemesi 240 milyon TL'ydi.

– Şimdi sözleşmeler imzalandığı gibi Emlak Konut bize 562 milyon TL daha temlik yapacak.

– Biz de bu temliki kırdırıp borcun önemli bir bölümünü kapatmış olacağız.

– Böylece Galatasaray 240 milyon TL'lik faizi de ödemekten de kurtulmuş olacak.

Galatasaray`ın kamp programı belli oldu Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına 19 Haziran Pazartesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak. Sarı-kırmızılılar, yurt dışı kampını ise 28 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin kentinde yapacak. İlgili Haberi Oku

RİVA GELİRİ ARTABİLİR

Borcun kapanmasıyla Galatasaray'ın gelir-gider dengesinin bir birine eşit olacağını anlatan Özbek, şunları söyledi:

“Galatasaray Sportif ve Galatasaray Kulübü'nün yıllık toplam geliri 140 milyon Euro. Eğer faiz ödemeyen bir kulüp olursak giderimiz de sadece 140 milyon Euro olacak. Tüm bunlardan sonra kendimizi normal bir yapıya çekmiş olacağız. Tüm bu senaryo Galatasaray'ın Riva'dan 942 milyon TL gelir sağlaması üzerine kuruldu. Ancak Emlak Konut bugüne kadar yaptığı projelerde hep iki katı gelir sağlamayı başarmış durumda. Yani buradaki konutlar değerlendikçe Galatasaray'ın geliri de artacak. Hatta biz buradan 1 milyar TL daha kazanabiliriz.”

Galatasaray'ın diğer borçları hakkında da bilgi veren Özbek, “Bankalara olan borçlar dışında tedarikçi ve sporcu borçlarımız var. Futbol sporcularına olan borcumuz yıllık 60 milyon Euro, amatör sporlarda bu rakam 25 milyon Euro. Tedarikçi borçları ise çok daha düşük rakamlar. İşte Galatasaray'ın kurtuluş reçetesi dediğimiz Riva'dan elde edilecek gelirler ve bu gelirlerin kullanılacağı alanlar bunlar. Çok ağır bir tablo devraldık. Enkaz edebiyatı yapmak istemiyorum, bunları bilerek geldim. Bu proje için camiada taraftar aradık ama bulamadık. Benim hedefim borçsuz bir kulüp bırakmak. Mali yapıyı düzeltemez iseniz sportif başarı da zor geliyor. Büyük transferler yapabilirim ama bunun sonu yok. Bir süre sonra yol bitiyor. Biz geldiğimizde yol bitmişti. Hedefim mali durumu düzeltip sportif başarıları yakalamak” ifadelerini kullandı.