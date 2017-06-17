Çılgın başkan Giannakopoulos yine yaptı yapacağını!

Yunan basketbolcu Vangelis Mantzaris’in Olympiakos ile sözleşme uzatması, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’u sinirlendirdi. Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağır ifadeler kullandı.

Yunan ekiplerinden Olympiakos'un yıldız oyuncusu Vangelis Mantzaris ile sözleşmesini uzatılmasının ardından Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sinirlerine hakim olamadı. Sözleşmesi biten Mantzaris'in Panathinaikos'a transfer olacağı yönünde Yunan basınında haber çıkmıştı. Lakin Mantzaris'in takımı ile 3 yıl sözleşme uzattığını duyan Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mantzaris ve menajerine ağır ifadeler kullandı.

Mantzaris ve menajerinin olduğu fotoğrafı paylaşan Başkan Giannakopoulos, “Pantolonlar erkekler içindir. Sen ve senin menajerin gibiler şort bile giyemez. Etek veya bikini giymelisiniz” notunu ekledi.

Vangelis Mantzaris imzayı attı Olympiakos, Yunan oyuncusu Vangelis Mantzaris ile 3 yıl yeniden anlaştığını açıkladı. İlgili Haberi Oku