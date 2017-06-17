Burak Yılmaz’dan şok Şükrü Gülesin yorumu: ‘Şükrü Bey de çok safmış canım’

Fanatik yazarı Nilay Yılmaz, Burak Yılmaz'la olan anısını aktardı. Nilay Yılmaz'ın iddasına göre Burak, Şükrü Gülesin'in elle attığı golü iptal ettirmesini, "Şükrü Bey de çok safmış canım" şeklinde yorumladı.

Fanatik yazarı Nilay Yılmaz, Beşiktaş’ın transfer gündeminde olan ancak siyah-beyazlı taraftarların transferine karşı çıktığı Burak Yılmaz’la olan bir anısını paylaştı.

Nilay Yılmaz, “Şeref'inle oyna Hakkı'nla kazan!” başlıklı yazısında, Burak'ın Beşiktaş'a transfer olduğu 2006-2007 sezonunda Konyaspor'a topu eliyle düzeltip attığı golü hatırlatan Fanatik yazarı, “Ocak 2007'de Beşiktaş dergisi ve televizyonu için röportaj yapmıştık onunla. O golü de sormuştum. Çok eleştirildiğini ve üzerine gelindiğini, o an hiçbir futbolcunun gidip hakeme gerçeği söyleyemeyeceğini dile getirip, ‘Bir daha böyle durumda kalırsam hakeme söylerim, ama ben takımımın kazanması için her şeyi yaparım' demişti” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun bu yaklaşımı üzerine elle attığı golü iptal ettiren Beşiktaş'ın efsanelerinden Şükrü Gülesin'in hikayesini anlattığını aktaran Yılmaz “Gülmüş ve ‘Şükrü Bey de çok safmış canım' diye karşılık vermişti. Ben bu yanıt karşısında afallayıp kalmıştım. Herhalde 5- 10 saniye kaldım öyle. Sonra kendimi toparlayıp ‘Ama Beşiktaş tarihinde onların adı yazıyor, senin adın yazmayacak' demiş ve ‘Göreceğiz' yanıtını almıştım” ifadelerine yazısında yer verdi.

Şükrü Gülesin'in iptal ettirdiği golün hikayesi, Hakan Dilek'in ‘O Gol Kaçmazdı' kitabında şöyle anlatılıyor: “1930 Mart'ı, Karagümrük sahası. Beşiktaş-Vefa, İstanbul Şildi'nin yarı final maçını oynuyor. Maç 1-1 sürerken, Şükrü Gülesin bir gol atıyor ve karışıyor ortalık. Hakemler aralarında istişare edip golü veriyorlar. Beşiktaşlılar sevinirken, Şükrü Gülesin hakeme gidiyor ve golü eliyle attığını söyleyip iptal ettiriyor. Ve Beşiktaş, Fenerbahçe'yle oynayacağı final hakkını, Şükrü'nün golünün iptal edilmesiyle kaçırıyor.”