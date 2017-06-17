Brighton’ın ilk transferi Mathew Ryan oldu

Premier League'in yeni ekibi Brighton, ilk transferine imza attı. Martılar, Valencia'nın Avustralyalı kalecisi Mathew Ryan'ı renklerine bağladı.

İngiltere Premier League’in yeni temsilcisi Brighton & Hove Albion, Valencia’da forma giyen Avustralyalı kaleci Mathew Ryan’ı renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 25 yaşındaki kalecinin kulüp rekoru olan bir bedelle transfer edildiği duyurulurken bonservis bedeli açıklanmadı.

Takımın kalecisi David Stockdale’in Birmingham’a transfer olmasıyla direklerin arasında yerini alacak olan Ryan’ın 6-7 milyon Pound civarında bir bedelle transfer edildiği düşünülüyor zira kulübün önceki rekorunu geçen sezon kadroya dahil edilen Shane Duffy 6 milyon Pound bonservis bedeliyle kırmıştı.

Valencia’nın geçen sezon Belçika ekibi Genk’e kiraladığı Ryan, 26 maçta forma giymişti. Takımla 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Ryan hakkında takımın menajeri Chris Hughton “Kadroya muhteşem bir takviye gerçekleştirdik. Bu yaşında Avustralya, Belçika ve İspanya deneyimi olması çok iyi” ifadelerini kullandı. Konfederasyonlar Kupası’nda Avustralya forması giyen Ryan, Premier League’in çiçeği burnunda temsilcisinin ilk transferi oldu. Konfederasyonlar Kupası başlıyor 8. FIFA Konfederasyon Kupası bugün Rusya'da başlıyor. Açılış maçında ev sahibi Rusya, Yeni Zelanda ile karşılaşacak. İlgili Haberi Oku