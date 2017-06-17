Beşiktaş’ta gönderilecekler belli oldu

Beşiktaş'ta gelecek sezon takımdan gönderilecek isimler belli oldu.

Beşiktaş gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, takımdan gönderilmesini istediği isimleri yönetime bildirdi.

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İşte Beşiktaş’ta gönderilecek isimler:

BECK

İki sezondur Beşiktaş formasını giyen Beck, Gökhan Gönül’ün transferinin ardından forma şansı bulmakta zorlandı. Gökhan Gönül ile rekabet edebilecek pozisyonda bir isim ile ilgilenen ve sağ koridoru güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Beck için de gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Saha içi ve saha dışındaki görüntüsüyle Beşiktaş ile özleşen Alman futbolcunun ayrılması durumunda, Gökhan Gönül’e veliaht olabilecek yerli veya yabancı bir sağ beki transfer edilebileceği öğrenildi.

MITROVIC

Beşiktaş’a 4.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Mitrovic’i kiralık olarak göndermeyi planlayan Beşiktaş, Hırvat stoper için gelen teklifleri değerlendiriyor. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş büyük umutlarla alınan ismin biletini kesti. Sezonun son maçından önce yönetim ile yaptığı toplantıda, “Son dönemde aldığımız stoperler arasında istediğim tarzda oynayan bir futbolcu yoktu. İlk etapta Atınç ve Ersan’ın takımda tutulması önemli” diyen Güneş’in, radikal kararlar alabileceği ifade edildi.

Teknik direktör Şenol Güneş’in, genç stoper Matej Mitrovic’i ise gelecek planlarına dahil etmediği belirtildi. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, kiralık oynayan futbolcular konusunda kesin kararı vermelerine kısa bir süre kaldığını vurgularken, “Mitrovic kiralanabilir veya satılabilir. Bu oyuncu için menajeri bize tekliflerle geliyor…” dedi. Beşiktaş’ın devre arasında Hırvat kulübü Rijeka’dan kadrosuna kattığı Matej Mitrovic, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş formasını 14 maçta giydi ve 822 dakika sahada kaldı.

VELİ KAVLAK

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Beşiktaş’ta forma şansı bulmakta zorlanan Veli Kavlak, bu sezon kesin olarak takımdan gönderilecek. Avusturya ve Almanya’dan teklifler alan Veli Kavlak için Beşiktaş da gereken bonservis kolaylığını sağlayacak.

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MILOSEVIC

Geçtiğimiz sezonu Hannover’de kiralık olarak geçiren Milosevic, bu sezon da takımda kendisini yer bulamayacak. Beşiktaş’ın kiralamayı planladığı Milosevic için Süper Lig’den de Göztepe ve Malatyaspor’un devrede olduğu biliniyor.

PEDRO FRANCO

Geçtiğimiz sezonu Millonarios’ta kiralık olarak geçiren Pedro Franco için Beşiktaş, 2 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Franco, Şenol Güneş’in yeni sezon planlamasında yer almıyor.

ARAS ÖZBİLİZ

Beşiktaş’ın büyük umutlar ile transfer ettiği ancak forma şansı bulamayan Aras Özbiliz de üzeri çizilen isimlerden biri. Yeni sezonda kadroda düşünülemeyen Aras için Beşiktaş 1.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

MUSTAFA PEKTEMEK

Sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Mustafa Pektemek’i yeni sezon planlamasında düşünmeyen Beşiktaş, Pektemek’i mecburen satmak zorunda kalacak. Başakşehir ile transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Pektemek için 1.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Pektemek’ın talipleri arasında Konyaspor, Malatyaspor, Göztepe ve Sivasspor da yer alıyor.

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ÖMER ŞİŞMANOĞLU

Beşiktaş’ta forma şansı bulduğu maçlarda elinden geleni yapan ancak Cenk Tosun ve Aboubakar’ın yüksek formundan dolayı yedek kulübesine haps olan Ömer Şişmanoğlu, Malatyaspor ile transfer görüşmeleri yapıyor.

BOYKO

Geçtiğimiz sezonu Malaga’da kiralık olarak geçiren ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Boyko, Beşiktaş’ın yeni sezon planları arasında kesinlikle yer almıyor. Beşiktaş’ın Boyko transferindeki planı; satmak!

GÖKHAN TÖRE

Beşiktaş’ta Gökhan Töre konusunda sürprizler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu West Ham United’da kiralık olarak geçirenn ancak saktlığı sebebiyle formaya uzak kalan Töre, sezon öncesi çalışmalarına Beşiktaş ile başlayacak. Şenol Güneş’in ısrarlı bir şekilde sağ kanat transferi istemesi ve Gökhan Töre’ye pek de sıcak bakmaması, Töre’yi Ümraniye’den uzaklaştırıyor.

GÖKHAN İNLER

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş tarafından kulübeye haps edilen Gökhan İnler için sürpriz planlar yapılmaya başlandı. Teknik direktör Şenol Güneş’in “Çok iyi niyetli, olağanüstü profesyonel ama benim için yeterli değil” dediği Gökhan İnler’in cazip bir teklif gelmesi durumunda Beşiktaş’ın yeni sezon kadro planlamasında yer almayacak.

ERSAN GÜLÜM

Şenol Güneş’in forma şansı vermediği Ersan Adem Gülüm, yeni sezonda Beşiktaş’ın kadro planlamasında yer almıyor.