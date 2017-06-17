Beşiktaş için bir stoper iddiası daha! Benalouane…

Önümüzdeki sezon için kadrosuna en az bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için her gün yeni isimler gündeme geliyor. Son isim ise Leicester City'de oynayan 30 yaşındaki stoper Yohan Benalouane...

Bugüne kadar Vida, Mangala, Vermealen ve Titi ile resmi olarak görüşen Beşiktaş için dün ortaya atılan Rodrigo Moledo iddiasından sonra bugün de yeni bir isim Fransızlar tarafından yazıldı.

L’Equipe Gazetesi, Beşiktaş’ın Leicester City’de oynayan 30 yaşındaki stoper Yohan Benalouane’ye talip olduğunu belirtti.

Tunus vatandaşı olan Yohan Benalouane 1.85 boyunda ve iki sezon önce Atalanta’dan Leicester City’e transfer oldu.

Yohan Benalouane bu sezon toplam 25 maçta görev alırken 1 gol atma başarısı gösterdi. Tunuslu oyuncunun kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.