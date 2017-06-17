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Baskonia, Prigioni’ye emanet

İspanya Ligi ekiplerinden Saski Baskonia, takımın başına Arjantinli Pablo Prigioni’yi getirdi.
13:2017 Haziran 2017
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Baskonia, Prigioni’ye emanet

İspanyol takımı Saski Baskonia, Başantrenör Sito Alonso ile yollarını ayırmıştı. Kısa zamanda takımın başına geçecek kişiyi belirleyen Baskonia, Pablo Prigioni ile anlaştı. İspanyol ekibi, Prigioni ile sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Prigioni, daha önce de takımda oyuncu olarak görev almıştı. 40 yaşındaki antrenör, bu takımla oyuncu olarak İspanya Ligi şampiyonluğu da yaşadı.

Arjantinli çalıştırıcı geçtiğimiz Ocak ayında aktif basketbolculuk kariyerini bitirme kararı aldı.

Etiketler
Baskonia
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