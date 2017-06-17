Barcelona’dan Arda Turan kararı…

Barcelona'da teknik direktör Luis Enrique'nin gönderilmesinin ardından takımdaki geleceği merak konusu olan Arda Turan hakkında yeni teknik direktör Valverde raporunu sundu.

Milli Takım’da yaşadığı krizin ardından Barcelona’daki geleceği de tartışılmaya başlanan Arda Turan hakkında karar verildi. Barcelona’nın yeni teknik direktörü Ernesto Valverde tatile giderken takımdan ayrılacak oyuncuların listesini sundu. Böylece Arda Turan’ın Barcelona’daki geleceği de belli oldu. Mundo Deportivo’nun haberine göre Valverde, 12 Haziran’da takım direktörlerinden Albert Soler’le yemek yedi. Bu görüşmede takım raporunu sunan Valverde oyuncularla ilgili verdiği kararları da açıkladı. Aleix Vidal’la devam etme kararı alan Valverde, takımdan şimdilik sadece Samper gitmesine onay verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Andre Gomes, Digne, Alcacer, Denis Suarez ile ilgili kararını ise daha sonra verecek. Milan’das kiralık olarak oynayan Deulofeu’nun da takıma geri dönmesi bekleniyor.

Galatasaray`da Bruma Arda Turan`ı geride bıraktı Galatasaray'dan Alman Leipzig takımına transfer olan Bruma, sarı-kırmızılılara rekor bonservis ücretiyle veda etti. Bruma, bu konuda Arda Turan'ı geride bıraktı. İlgili Haberi Oku

Arda Turan için kapıyı açık bırakan Valverde, iyi bir teklif gelmesi durumunda yıldız futbolcunun satılabileceğini Soler’e bildirdi. Valverde’nin gönderileceklerin ardından transfer edilmesini istediği oyuncular ise Verratti, Bellerin ve Ousmane Dembele olarak belirlendi.