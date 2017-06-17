Bafetimbi Gomis’in menajeri Mendy Galatasaray’a müjdeyi verdi
Gomis'in menajeri Mendy, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi. 31 yaşındaki oyuncu hafta başında kendisini Galatasaraylı yapacak sözleşmeye imza atacak.
Ayrılıkların ardından kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’da Bafetimbi Gomis transferi resmen bitiyor. Gomis’in menajeri Etienne Mendy, yaptığı açıklamayla müjdeyi verirken “Bu iş yarın veya pazartesi biter” ifadelerini kullandı.
Star’ın verdiği habere göre Mendy, Galatasaray’la büyük ölçüde anlaşmaya vardıklarını söyledi ve transferin hafta başında kesinlik kazanacağını söyledi. 31 yaşındaki Gomis, geçen sezon Marsilya formasıyla 21 gol kaydetmişti.
16 Haziran 2017 Galatasaray`da işlem tamam! Gomis yarın Belhanda pazar İstanbul`da G.Saray üç yıllık imza atacak olan Gomis için 2.5, dört yıllığına Aslan olacak Belhanda için 8 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek. Transferlerin resmen açıklanması bekleniyor. İlgili Haberi Oku