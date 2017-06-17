Atletizm’de zorunlu ders İngilizce

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, kamp yapan atletlere yönelik Temel İngilizce dersleri projesini tüm kaplarda uygulamaya başlattı.

Farklı şampiyonalar için kamplarda bulunan mesafe ve yürüyüşçüler, bu hafta Türkiye Atletizm Federasyonu 2017 yılı yeni eğitim programı çerçevesinde İngilizce dersleri almaya başladılar. Uluslararası Şampiyonalarda yarışan atletlerin en azından derdini anlatacak kadar İngilizce bilmesi için pilot uygulama başlatan Türkiye Atletizm Federasyonu, bu çalışmanın ilk örneğini Erzurum ve Bolu kamplarında gerçekleştirdi. Kamptaki genç atletler, antrenmanlarına devam ettikleri sürece İngilizce dersleri alarak kendilerini geliştirecek. Erzurum kampında İngilizce dersine konuk olan (TAF) Başkanı Fatih Çintımar, ”bu sistemi geliştirerek atletlerin dil öğrenmesine katkı yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Atletlerin yarışmalarda hakkını aramak ve sosyal hayatlarında İngilizce bilmesi gerektiğini vurgulayan Çintımar:

”Kamplarda bulunan ve İngilizce bilmeyen tüm sporcuların derslere hassasiyet göstermelerini istedi”