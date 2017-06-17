Antalyaspor, Maicon’a imza attırdı

Antalyaspor, Brezilyalı sol kanat oyuncusu 27 yaşındaki Maicon Marques ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Maicon, "Antalyaspor'un Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olacağına inanıyoruz" dedi.

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak ve Avrupa kupalarına katılmak isteyen Antalyaspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri’nde düzenlenen törenle Brezilyalı Maicon Marques ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, ofansif, defansif yönden tekniği olan sürati ve farklı pozisyonlarda görev yapabilen Maicon ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi. Maicon’un önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Öztürk, “Önemini performansıyla daha da gösterecektir. Takımımıza çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim için önemli bir transfer. Attığı goller ve katkısıyla kendisini gösterecektir. Maicon, Antalyaspor’a geldiği için mutluyuz” dedi.

“GELECEK HEDEFLERİNDE YER ALACAĞIM”

Maicon ise 7 yıl Rusya’da oynadıktan sonra Antalyaspor için mücadele edeceğini anlattı. Antalyaspor’un harika tesisleri olduğuna değinen Maicon, “Takımın hedeflerinde yer alacağım için çok mutluyum. Bu projede bana inanan güvenenlere teşekkür ediyorum. Antalyaspor’un Türkiye’nin en iyi takımlarından biri olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

ANTALYA’DA KAMP YAPTI

Lokomotiv ile Antalya’ya kampa geldiğini ve kenti tanıdığını anlatan Maicon, transfer teklifi sonrası takımı ve kenti incelediğini belirtti. Antalyaspor’un geçen yıl iyi bir sezon geçirdiğini kaydeden Maicon, takımdaki Charles ile Moskova’da forma giydiğini, Brezilyalı oyuncuları da tanıdığını ifade etti. Eto’o’nun dünya yıldızı olduğunu vurgulayan Maicon, Antalyaspor ailesinin bir parçası olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi.

“YENİ TRANSFERLER ANTALYA ÇOCUKLARI OLDU”

Gazetecilerin Menez, Maicon ve Zeki Yıldırım’ın 7 numaralı forma giydiğini ve gelecek sezon bu formayı hangi futbolcunun giyeceği sorusu üzerine ise Ali Şafak Öztürk,” Dünyadaki bütün Antalya çocuklarını almaya çalışıyoruz. 7 numara Antalya’nın simgesi oldu. Zeki’nin de numarası. Futbolcularımız anlayışla karşılayacaktır. Antalyalı birinin taşıması doğru olacaktır. Yeni oyuncularımız da Antalya çocukları oldu” dedi.

Maicon ise takım içinde hiyerarşiye saygı duyacağını, forma numarasının problem olmayacağını dile getirdi. Antalyaspor, bu dönem Maicon’un yanı sıra Jeremy Menez, Aydın Karabulut’un yanı sıra geçen sezon kiralık forma giyen Salih Dursun’u kadrosuna dahil etti.