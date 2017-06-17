Ahmet Nur Çebi’den Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş'ın Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, Bein Sports'a telefonla bağlanarak transferle ilgili açıklamalarda bulunarak Burak Yılmaz ve transferler hakkında konuştu.

Beşiktaş’ın Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, Bein Sports’a telefonla bağlanarak transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Burak Yılmaz gündemimize dahi gelmedi” diyen Çebi, Marcelo’nun Lyon’a transferinin stoper konusunun nasıl çözüleceğine bağlı olduğunu ifade ederek aksi durumda transferinin söz konusu olamayacağını belirtti.

Aboubakar transferi için umutlu olduğunu söyleyen Çebi, “Bizimle kalacak şekilde planımız ve umudumuz var” dedi.

Çebi, son olarak Şenol Güneş’e değindi ve “Şenol Hoca’yla ilgili daha önce de söylemiştik ‘Sorun yok’ diye. Söylediğimiz gibi de anlaştık” ifadelerini kullandı.