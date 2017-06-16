Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Yasmani Copello Escobar, Oslo’da ikinci oldu

Diamond League'de sezonun 5. buluşmasında erkekler 400 metre engellide mücadele eden milli atlet Yasmani Copello Escobar, 48.44 ile ikinci olmayı başardı.
09:4616 Haziran 2017
0
Yasmani Copello Escobar, Oslo’da ikinci oldu

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) düzenlediği Diamond League’de sezonun 5. ayağı Oslo’da efsanevi Bislett Stadyumu’nda gerçekleştirilirken erkekler 400 metre engellide mücadele eden Yasmani Copello Escobar, ev sahibi Noveçli atlet Karsten Warholm’un ardından ikinci olmayı başardı.

Warholm, 48.25’lik derecesiyle Norveç rekorunu kırarak kazanırken, 30 yaşındaki Küba asıllı atlet Copello, 48.44 ile kendisinin bu sezon en iyi performansını kaydetti. İrlandalı Thomas Barr da 48.95’lik derecesiyle üçüncü olarak podyumun son basamağında yer aldı.

Diamond League’de sezonun 6. ayağı İsveç’in başkenti Stockholm’de Stockholm Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Milli atlet burada da mücadele verecek.

Etiketler
atletizm diamond league Erkekler 400 Metre Engelli IAAF Yasmani Copello Escobar
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER