Yasmani Copello Escobar, Oslo’da ikinci oldu

Diamond League'de sezonun 5. buluşmasında erkekler 400 metre engellide mücadele eden milli atlet Yasmani Copello Escobar, 48.44 ile ikinci olmayı başardı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) düzenlediği Diamond League’de sezonun 5. ayağı Oslo’da efsanevi Bislett Stadyumu’nda gerçekleştirilirken erkekler 400 metre engellide mücadele eden Yasmani Copello Escobar, ev sahibi Noveçli atlet Karsten Warholm’un ardından ikinci olmayı başardı.

Warholm, 48.25’lik derecesiyle Norveç rekorunu kırarak kazanırken, 30 yaşındaki Küba asıllı atlet Copello, 48.44 ile kendisinin bu sezon en iyi performansını kaydetti. İrlandalı Thomas Barr da 48.95’lik derecesiyle üçüncü olarak podyumun son basamağında yer aldı.

Diamond League’de sezonun 6. ayağı İsveç’in başkenti Stockholm’de Stockholm Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Milli atlet burada da mücadele verecek.