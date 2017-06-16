Uğur Demirok: ‘Armanın ağırlığını biliyoruz’

Uğur Demirok, Trabzonspor'da hedefin her zaman şampiyonluk olduğunu belirtti. Başarılı savunmacı, "Armanın ağırlığını biliyoruz ve buna göre hareket ediyoruz" dedi.

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Uğur Demirok, bordo-mavili kulübün hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirterek, “Armanın ağırlığını biliyoruz ve buna göre hareket ediyoruz” dedi.

Savunma bölgesinde görev yapmasına rağmen forvet oyuncu Hugo Rodallega ile birlikte takımın en golcü ismi olan Uğur Demirok, 4'ü penaltıdan olmak üzere 6 kez rakip fileleri havalandırırken, ligin de en golcü savunma oyuncularından biri oldu. Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor’da kiralık olarak forma giyen Uğur, bu sezon Trabzonspor forması altında iyi bir sezon geçirdi.

Bordo-mavili futbolcu Uğur Demirok, ilk yarı yeni kurulan bir takım olmalarının sıkıntısını yaşadıklarını belirterek, “Çok kötü maçlar oynamadık ama yeni kurulan bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadık. Aldığımız sonuçlarda bunun etkisi vardı. İlk yarının aksine ikinci yarıda ise farklı bir görüntü sergiledik. Yeni stadyumumuza taşınmamız bize ayrı bir hava ve güç kattı. Seyircimizle birlikte iyi bir ortam yakaladık. Devre arasında aramıza katılan yeni arkadaşlarımız da etkili oldu. Kısa süre de takıma ve şehre uyum sağladılar” şeklinde konuştu.

Trabzonspor’un hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirten Uğur, sözlerini şöyle tamamladı:“Bizim hedef koymamıza gerek yok. Trabzonspor, her zaman şampiyonluğa oynayan bir takımdır. O armanın ağırlığını biliyoruz. Gelecek sezon 50. yılımız ve hedefimiz şampiyonluk. Bunu başarmak istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız.”