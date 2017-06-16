Ufuk Sarıca: Bu takımın koçu olduğum için gurur duyuyorum

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarıca, “Son topa kadar mücadele eden bu takımın koçu olduğum için gurur duyuyorum” dedi.

Play-Off Final Serisi'nin 4. maçında Fenerbahçe'ye uzatmalarda 98-94 mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan'da Başantrenör Ufuk Sarıca karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok çekişmeli bir seri olduğunu söyleyen Sarıca, “Bütün maçlar da birbirinin kopyası oldu. Bugün kazanıp uzatmak istiyorduk. Boş tribünlere karşı oynasak da seriyi devam ettirmek istiyorduk. Ama sonunda kaybeden taraf olduk. Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum. Sonuna kadar hak ettiler. Harika bir takıma karşı oynadık. Ciddi bir kadroları var. Kaybetmedikleri motivasyondan dolayı kutluyorum onları. Oyuncularımı da kutluyorum. Bütün sezon ellerinden geleni yaptılar” ifadelerini kullandı.

“Bizden daha iyi takımlara kafa tuttuk”

Sezon boyunca çok iyi bir performans ortaya koyduklarını söyleyen Sarıca, “Bizden daha iyi olabilecek takımlara karşı kafa tuttuk ve Fenerbahçe ile finali paylaştık. İdari ekibimize, doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Saha içinde bir organizasyon yaptık ama kulüp olarak özellikle mali disiplin anlamında çok iyi bir sezon geçirdik. Desteklerinden ötürü başkanımız Fikret Orman'a, ikinci başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ediyorum. Şube başkanımız ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Sezon başından bu yana son gün, son topta kaybeden bir takımla harika bir sezon geçirdik. Bundan dolayı da duyduğum gururu sizlerle paylaşmak istedim” diyerek sözlerini tamamladı.

Kenan Sipahi: “Kimsenin beklemediği bir başarı elde ettik”

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki en etkili ismi olan Kenan Sipahi de öncelikle kendi takımını tebrik ederek, “Çok büyük bir başarı elde ettik. Çok büyük bir özveriyle çalışarak takımı bu hale getirdik. Bizden beklenmeyen bir şey yaptık. Üzgünüz, çünkü iyi oynayarak kaybettik. Kazanabileceğimiz 3 maçı kaybettik. Sadece 2. maçı kötü oynadık. Daha güzel bitebilirdi. Üzgünüz. Ama dediğim gibi kimsenin beklemediği bir şeyi gerçekleştirdik. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim. Hak ettiler şampiyonluğu. Umarım seneye çok daha güzel işler başarırız” ifadelerini kullandı.