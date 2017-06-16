Trabzonspor’un yeni transferi Theo Bongonda imzaladı

Trabzonspor, İspanya'nın Celta Vigo takımından kiraladığı Theo Bongonda'ya imza attırdı. İmza töreninin basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninin sosyal medyaya sızması dikkat çekti.

Basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde, Trabzonspor’un, haberi ve fotoğrafı paylaşmadan önce imza fotoğrafının sosyal medya sızması ise dikkat çekti. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde bulunan Medicalpark Stadyumu’nda Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu’nun da hazır bulunduğu imza töreninde Belçikalı oyuncu Theo Bongonda, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Trabzonspor oyuncu ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzalarken, sosyal medyaya sızan fotoğrafta 21 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon ise 7 numaralı formayı giyeceği görülüyor.