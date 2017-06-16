Trabzonspor, Bongonda transferini açıkladı

Trabzonspor gün içerisinde basına kapalı olarak imza attırdığı Theo Bongonda transferini KAP’a bildirdi. Celta Vigo’dan 400 bin Euro bedelle kiralanan futbolcunun satın alma opsiyonu 3 milyon Euro…
Bordo-mavililerin KAP’a yaptığı açıklama şöyle;
“Profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul’Ofeko Batombo’nun geçici transferi konusunda Real Club Celta de Vigo SAD kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
Real Club Celta de Vigo SAD kulübüne geçici transfer bedeli olarak 400.000.-EUR ödenecektir.
Ayrıca, şirketimiz 25.05.2018 tarihine kadar 3.000.000.-EUR bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma öncelik hakkına sahiptir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla,”