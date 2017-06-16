Rüştü Reçber’den Yıldırım Demirören’e: Hani Arda Turan evladınızdı

Spor yazarı Rüştü Reçber, son dönemde Milli Takım'da yaşanan olaylarla ve olayların ardından durum değerlendirmesi yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milli Takım’da yaşanan Fatih Terim-Arda Turan krizini değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’e en sert eleştirilerden biri Hürriyet yazarı Rüştü Reçber’den geldi.

Arda Turan`dan Sabri`ye telefon Galatasaray'ın yeni sözleşme önermediği Sabri Sarıoğlu, takımdan ayrıldı. Birçok takım arkadaşının mesajlarla uğurladığı tecrübeli futbolcuyu, Barcelona'da forma giyen Arda Turan da telefonla aradı. İlgili Haberi Oku

İşte Rüştü Reçber’in ‘Milli Takım’da ‘oynanan oyun’ masalı’ başlıklı o yazısı:

“Fatih Terim'in basın toplantısı ve şu meşhur ‘oynanan oyun' masalı…

Ne olduğunu bir türlü öğrenemedik. Türk sporunun üzerine oynanan oyunu Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören bir ara ifade etmişti. Şimdi de hoca söylüyor.

Birileri oyun oynuyor ve ‘Bu oyunu oynayan oyuncular hem dışarıda hem de içeride' diyor. Yetmedi, içerideki oyuncuların da yönlendirildiğini söylüyor.

Madem bu kadar derin bir mevzu var, Türk insanı olup biteni bilmek zorunda.

Haa, demek istediği ‘Birileri Türk futbolu için uğraşıyor' ise… Evet, ben Türk futbolunun geleceği için çalışıyorum. Sizlerin bu noktaya getirdiği düzenin değişip daha anlaşılır ve şeffaf olmasınıistiyorum.

Evet, zihniyetin ve kişilerin değişmesini istiyorum.

Evet, Türk futbolunun yapısının değişmesini istiyorum.

Bunları isterken de altını çizerek ifade ediyorum; sorumlu olduğumuz bir nesil var ve onlara karşı zor durumda kalmamak için uğraşıyorum.

HANİ ARDA EVLADINIZDI?

– Gelelim başka konulara… Kapınızın herkese açık olduğunuzu bilirim. Ama o kapıdan sadece istediklerinizi içeri soktuğunuzu, istemediklerinize ise ekibinizle haber gönderip düşünceleriniziaktarttığınızı da bilirim..

Tıpkı Arda'nın da dediği gibi.

Hani evladınızdı Arda? Her şey lafta kaldı. Bir insanı bu noktaya getirmek sizin gibi insanlar için zor değildir.

Aslında ince ince çalışılıp Arda gibi aklı başında olan birini bu noktaya getirmek alkışlanacak bir hareketti.

Ve başarılı olundu..

HER HAFTA MİLLİ MAÇ MI VAR?

– Diyorsunuz ki; “Neden milli maçlar olduğunda bu konular gündeme geliyor?”

Haftada bir milli maç yok ki sürekli gündeme getirelim; ancak milli maç dönemlerine yazıyoruz.