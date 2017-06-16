Pedro Franco Portekiz yolcusu

Beşiktaş'ın Kolombiyalı stoperi Pedro Franco'ya Portekiz'den talip çıktı

Beşiktaş’ın 4 sezon önce Kolombiya takımı Millonarios’tan transfer ettikten sonra son 3 sezonu çeşitli takımlarda kiralık olarak geçiren Pedro, yeni sezonda da Şenol Güneş’in düşünmediği isimlerin başında geliyor. Kendine kulüp bulması istenen Kolombiyalı stopere kiralık oynadığı Millonarios’un ilgisinin yanı sıra Portekiz’den Vitoria Guimares’in de talip olduğu iddia edildi. Portekiz Gazetesi Abola’nın haberine göre Guimares takımının transfer etmek istediği stoperler arasında Pedro Franco da bulunuyor ve önümüzdeki günlerde Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fikret Orman`dan tepki: Efendi sloganını neden koyduk? Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ankara'da Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftar yemeğine katılarak siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Orman'ın hedefinde basketbol final 3. maçında yaşanan olaylar vardı. İlgili Haberi Oku

Siyah-beyazlı takımın tercihi ise sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Franco’yu kiralık olarak değil bonservis ödeyecek bir takıma göndermek.