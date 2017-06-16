Ozan Tufan’a İspanya’dan iki talip

Geride kalan sezonda performansıyla eleştirilerin kurbanı olan Ozan Tufan'a İspanya La Liga'dan iki takım talip oldu.

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Ozan Tufan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Milliyet’te yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin gelecek sezon kadroda düşünmediği Ozan Tufan için La Liga ekiplerinden Real Sociedad ve Deportivo La Coruna talip oldu. Geride kalan sezonda performansıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Ozan Tufan’a gelen teklifleri değerlendiren Fenerbahçe, oyuncuyu kiralık olarak göndermek istiyor.

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Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 resmi maça çıkan Ozan, 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. 22 yaşındaki genç oyuncu 2015’in yazında Bursaspor’dan 7 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.