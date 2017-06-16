Nabil Dirar kontrolden geçti

Fenerbahçe'nin prensipte anlaşmaya vardığı Nabil Dirar, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe’nin prensipte anlaşmaya vardığı Nabil Dirar, sağlık kontrolünden geçti.

Ulus’taki Liv Hospital’da yapılan sağlık kontrollerinde öncelikle kan değerlerine bakılan Faslı oyuncu ardından solunum ve efor testinden geçti. Daha sonra da göz ve ortopedi muayenelerinden geçen oyuncunun sağlık kontrolleri bu şekilde tamamlandı.

Fenerbahçe`nin yeni transferi Dirar İstanbul`da Mehmet Ekici ve Valbuena'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, üçüncü transferini yapmak üzere Monacolu oyuncu Nabil Dirar'ı da bugün öğle saatlerinde İstanbul'a getirdi. İlgili Haberi Oku