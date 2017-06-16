Mustafa Reşit Akçay’dan Mevlana Müzesi’ne ziyaret

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Mevlana Müzesini ziyaret etti.

Yeni sezonda Spor Toto Süper Ligin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi’nde de mücadele edecek Atiker Konyaspor’un yeni Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti.

İmza attığı günden bu yana yeni sezonun hazırlıkları için Kayacık tesislerinde kulüp başkanı Ahmet Şan, futbol komitesi üyeleri ve teknik ekiple toplantılarını sürdüren Akçay, çalışmalarına kısa bir ara vererek Mevlana Müzesini ziyaret etti. Mevlana’nın sandukası başında dua eden Akçay, Cuma namazı için Sultan Selim Camisi’ne geçti.