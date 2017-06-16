LeBron James: ‘Uçak kazasından kurtulabilirim!’

LeBron James'in eski takım arkadaşı Drew Gooden, LeBron ile ilginç bir anısını paylaştı. Gooden, LeBron James'in uçak kazasında uçaktan kendini yastıklarla koruyarak atlayıp, hayatta kalacağını iddia ettiğini aktardı.

SKOR ÖZEL

Basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen, otoritelerin Michael Jordan ile kıyasladığı NBA yıldızı LeBron James’in ilginç uçak anısını eski takım arkadaşı Drew Gooden paylaştı.

2004-2008 yılları arasında James ile birlikte Cleveland Cavaliers forması giyen 35 yaşındaki Gooden, ESPN’de Highly Questionable adlı programda takımın başından geçen bir türbülans anısını anlattı.

Gooden, takımla yaptıkları bir uçak seyahati esnasında türbülansa girdiklerini ve türbülans halinde LeBron James’in ortaya akılalmaz bir iddia attığını anlattı. Buna göre LeBron James, uçaktan düşerken atlayıp hayatta kalabileceğini iddia etti. Hayatta kalmak için kullanacağı yöntem ise herkesi güldürdü.

Genç LeBron’ın, uçaktaki yastıkları takım elbisesinin içine sıkıştırmaya başladığını her tarafını yastıkla kaplayarak atlayacağını ve böylece kurtulacağını söylediğini anlatan Gooden, Kral’ın kariyerinde başardıklarına şahit olduktan sonra bu iddiasına da temkinli yaklaşmak gerektiğinin altını ise şöyle çizdi: “Hatırlıyorum da bunun hayatımda duyduğum en aptalca şey olduğunu düşünmüştüm. Ama aslında zekiceydi. Ama ne var biliyor musunuz; bu adam ne yapsa şaşırmam! Haliyle, kim bilir? Belki de hayatta kalmayı başarabilirdi.”