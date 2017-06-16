Kırkpınar eski Ağası Alper Yazoğlu: ‘Yağlı güreş, yağlı minder güreşine döndü’

Kırkpınar eski Ağası Alper Yazoğlu, “Yağlı güreşin gidişi iyi değil. Yağlı güreş, yağlı minder güreşine döndü. Çok büyük endişelerimiz var” dedi.

1991, 92 ve 93 yıllarında Kırkpınar Ağası olan Alper Yazoğlu, yağlı güreş başpehlivan final müsabakasında puan sisteminin doğru olmadığını belirterek, “Yağlı güreşin seyir zevki, oyunları kayboldu. Son yıllarda yağlı güreş oyunları göremiyorum. Yağlı güreşin bir sürü oyunu var. Yağlı güreşe özgü oyunlar var. Bunların hiçbir tanesi okunmaz oldu. Niye yağlı güreşi mindere bağlıyorsunuz? Hala niye ısrar ediyorsunuz” dedi.

Yağlı Güreş Federasyonu'nun kurulması gerektiğini savunan Yazoğlu, “Eskiden başpehlivan final müsabakası 50 dakikaydı. Neymiş efendim seyirci sıkılıyormuş. Öyle bir tedbir öyle bir yönlendirici, özendirici şart getirilmeli ki yönetmelikte. ‘Başpehlivan güreşleri bir saattir. Yenişemeyen olursa diskalifiye edilecektir' de. Bak o zaman kıran kırana güreşiyorlar. Başpehlivan güreşine yarım saat, 40 dakika yetmez. Başpehlivan yarım saat 20 dakikada güreşe ancak ısınır. Vücudu anca adapte olur. Ayakta itiş kakış yapan pehlivanlar diskalifiye edilmeli. Bunu seyirci de kabul eder. Seyirci başpehlivan müsabakasında sadece itiş kakış izliyor. Puanlama yapılıyor. Yağlı güreşte pehlivan pehlivanın arkasına dolandı, bir puan aldı diye, başpehlivan oldu diye, bir şey yok. Ayıptır. Bu kadar saygısızlık olur mu?” şeklinde konuştu.