İtalya’da Dündar Keşaplı bir kez daha önemli göreve seçildi

Uzun yıllardır İtalya’da yaşamını sürdüren TRT Spor'da İtalya temsilciliğini yürüten gazeteci Dündar Keşaplı, üst üste üçüncü kez Roma Spor Yazarları Derneği’nin yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Uzun yıllardır İtalya'da yaşamını sürdüren TRT Spor’da İtalya temsilciliğini yürüten gazeteci Dündar Keşaplı, üst üste üçüncü kez Roma Spor Yazarları Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

İtalya Spor Yazarları Derneği'nin Roma şubesi yönetim kuruluna 2009 yılında seçilerek, bunu başaran ilk yabancı uyruklu gazeteci olan Keşaplı, dün ve bugün yapılan yönetim kurulu seçiminde bir kez daha seçilmeyi başardı.

Üst üste üçüncü kez seçilen Keşaplı, yönetim kurulunda yapılan görev dağılımında basın ve uluslararası ilişkiler alanındaki sorumluluklar üstlendi.

Dernek üyelerce üçüncü kez yönetim kuruluna seçilen Dündar Keşaplı, “Bu göreve üst üste 3. kez seçilmek benim için büyük onur. Beni bu göreve getiren İtalyan dostlarıma, meslektaşlarıma müteşekkirim. İşlerimizde bazı başarılar yakalanmış olmalı ki, arkadaşlarımızı bizi bir kez daha göreve getirdi. İlk günkü gibi çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Merkezi Roma'da bulunan Akdeniz Gazeteciler Derneği'nin (AGM) de kurucu başkanlığını yürütmekte olan Keşaplı'nın, 2021 yılına kadar görevde kalacağı yönetim kurulunda başkanlığa ise RAI Sport kanalının müdür yardımcısı Jacopo Volpi seçildi. Keşaplı aynı zaman da Italya’da SKY ve TGCOM haber kanalların da yorumcu olarak görev yapıyor.