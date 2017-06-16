Hamza Hamzaoğlu’nun yerine Bülent Uygun Osmanlıspor’da

Osmanlıspor teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli teknik adam 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor’un yeni teknik direktörü belli oldu. Bülent Uygun’la anlaşan Başkent ekibi genç teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Osmanlıspor’da teknik direktör arayışları bir süredir devam ediyordu. Beşiktaş ile yollarını ayıran Tamer Tuna’nın ismi Osmanlıspor ile anılmıştı. Başkent ekibi Bülent Uygun ile yaptığı görüşmeler sonrası anlaşma sağladı. İmzaların 1-2 günde atılması bekleniyor.

Süper Lig'de kıyım: 33 ayrı teknik adam görev aldı Süper Lig'de sezon sona ererken, 18 takımdan 12'si sezon içinde teknik direktör değişikliğine gitti. Başarının gelmesi adına büyük uğraşlar vererek oldukça yüksek paralar harcayan kulüplerin teknik adam konusunda istikrarı yakalayamaması ise düşünülmesi gereken bir konu olarak duruyor. İlgili Haberi Oku

Bülent Uygun son olarak küme düşen Gaziantepspor’u çalıştırıyordu.