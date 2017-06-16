Galatasaray’dan üç yıldıza 17.5 milyon euro

Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, tecrübeli golcü Gomis için 2,5, Belhanda'ya 8, Brezilyalı stoper Maicon içinse 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, Bafetimbi Gomis ve Belhanda konusunda tüm pürüzleri giderirken, Sao Paulo forması giyen Maicon için de 7 milyon euroya kadar çıktı ve uzlaşma sağladı. Üç oyuncunun da bu hafta içinde resmen açıklanması bekleniyor. Galatasaray transferde şova hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar golcü, orta saha ve stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bafetimbi Gomis ve Belhanda'dan sonra kulüpleri ile de anlaşan sarı-kırmızılılar, Maicon transferinde de bütün pürüzleri ortadan kaldırdı.

Galatasaray`da işlem tamam! Gomis yarın Belhanda pazar İstanbul`da G.Saray üç yıllık imza atacak olan Gomis için 2.5, dört yıllığına Aslan olacak Belhanda için 8 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek. Transferlerin resmen açıklanması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Sportif Direktör Cenk Ergün yanına kulüp doktoru Yener İnce'yi de alarak gittiği Paris'te Gomis'le biraraya geldi. Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle temkinli yaklaşılan Fransız futbolcunun sağlık kontrollerine İnce de katıldı. Test sonuçlarında olumsuz bir şey çıkmazsa Gomis'in bu gece veya yarın İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Diğer taraftan Galatasaray'ın Gomis'e ödeyeceği rakam da belli oldu. Gomis ile seneliği 3 milyon eurodan 3 yıllık anlaşma yapan Cim-Bom kulübü Swensea'ye ise 2.5 milyon euro verecek. Gomis Galatasaray'dan ayrıca puan başı 5 bin euro alacak.

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8 milyon euro

Galatasaray ikinci hedefi olan Faslı futbolcu Belhanda için de kulübü Dinamo Kiev'le anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray 8 milyon euroya çıktı. Yıldız oyuncu için ayrıca 1 milyon euroluk başarı bonusları da var. 3+1 senelik anlaşma yapılan Belhanda'ya yıllık 2.5 milyon euro verilecek. Gomis gibi Belhanda'nın da hafta sonu İstanbul'a gelip imza atması bekleniyor.

Süper savunmacı

Galatasaray'ın forvet ve orta saha transferlerinin ardından üçüncü bombası ise savunmaya gerçekleşecek. Sarı-kırmızılılar Sao Paulo forması giyen Brezilyalı futbolcu Maicon için kulübüyle büyük oranda anlaştı. 8 milyon euro isteyen Sao Paulo'yla 6 milyon euro öneren sarı-kırmızılılar 1 milyon euro daha artırıp rakamı 7'ye çıkardı. Şu an için taraflar rakam üzerinde uzlaştı ama ödeme planı için detayların konuşulduğu bildirildi.

Böylece sarı-kırmızılıların omurga olarak tanımladıkları forvet, orta saha ve savunma transferleri iki üç gün içinde resmiyete dökülecek.

Bafetimbi Gomis

Gomis, Marsilya formasıyla ligde bu sezon 31 maçta oynadı. 20 gol atan 31 yaşındaki forvet, takımının en skorer ismi oldu. Cavani, Lacazette ve Falcao'nun ardından ülkede en çok fileleri sallayan dördüncü oyuncu oldu. İngiltere'de geçirdiği iki kısır sezonun ardından, tekrar eski günlerine döndüğünü ispatladı.

Ada yaramadı

Galler ekibi Swansea büyük umutlarla transfer ettiği oyuncudan beklediği verimi alamadı. 2015-16 sezonunda Premier Lig'de 33 maçta forma giyen Gomis, yalnızca 6 gol atabildi. 2014-15'te ise 31 maçta oynadı, 7 gol attı, bu takımda kendi ortalamalarının çok altında kaldı.