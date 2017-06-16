Galatasaray’da işlem tamam! Gomis yarın Belhanda pazar İstanbul’da

G.Saray üç yıllık imza atacak olan Gomis için 2.5, dört yıllığına Aslan olacak Belhanda için 8 milyon Euro’luk bonservis bedeli ödeyecek. Transferlerin resmen açıklanması bekleniyor.

Uzun süredir transferde sessiz kalan Cimbom bombaları patlattı. Sarı-kırmızılılar, Swensea City'nin golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis ile Dinamo Kiev'in kanatta da oynayabilen 10 numarası Belhanda'yı renklerine kattı. Gözler artık transferlerin resmen açıklanmasına çevrilirken Gomis'in yarın, Belhanda'nın ise pazar günü İstanbul'a geleceği belirtildi. Yönetim, golcü oyuncu için Swensea City'ye 2.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Gomis, sezonluk 3 milyon Euro artı performans bonusları karşılığında 3 yıllığına imza atacak.

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Belhanda'nın bonservisini almak için G.Saray, Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro verecek. Yıldız oyuncu ise sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve sezonluk 3 milyon Euro kazanacak.