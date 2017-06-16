Fikret Orman’dan tepki: Efendi sloganını neden koyduk?

Fikret Orman, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği tarafından bir otelde gerçekleştirilen iftar yemeğinde davetlilere hitap etti.

Fikret Orman, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları ve çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası aldıkları serinin üçüncü karşılaşmasında yaşananları eleştirdi.

Göreve geldikten sonra ilk olarak, “Gururlan” sloganıyla çalışmaya başladıklarını, “Efendi Beşiktaş” ile devam ettiklerini vurgulayan Fikret Orman, şunları söyledi:

Günün fotoğrafı: Zeljko Obradovic ve Ufuk Sarıca Beşiktaş Sompo Japan ve Fenerbahçe arasında oynanan Spor Toto Basketbol Ligi final serisi 3. maçında yaşanan olaylar kadar maç sonunda Zeljko Obradovic'in Ufuk Sarıca'yı teselli etmesi damga vurdu. İlgili Haberi Oku

“Çok önemli bu efendilik. Bir basketbol maçımız vardı. Herkes Beşiktaş’ı temsil ediyor. Biz yönetim kurulu olarak, genel kurul üyeleri, tüm derneklerimiz ve taraftarlarımız da Beşiktaş’ı temsil ediyor. Kazanacağımız maçı ne hale getirdiler. Efendiliğimizi unutmamamız gerektiği için bu sloganı koyduk. Beşiktaşlılık, efendilik, nezaket, zarafettir. Her seferinde bunun altını çizdik. Bu işleri buralara getirene kadar hep beraber büyük emek veriyoruz. Beşiktaş, 2-3 tane çocuğun kendini popüler etme savaşını vereceği yer değildir. Basketbolda aynen futboldaki gibi her koltukta kimin oturduğunu, ne için geldiğini hep beraber bileceğiz. Beşiktaş’a kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Kimseye, hiçbir taraftar grubuna izin vermedik. Beşiktaş’ın yüzünü kara çıkarmaya kimsenin hakkı yoktur. Bundan sonra da o hakkı kimseye vermeyeceğiz.”

TBF`den Beşiktaş`a 2 maç ceza! Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş - Fenerbahçe final serisi üçüncü maçında yaşanan saha olayları sebebiyle siyah-beyazlılara 2 maç men artı 50 bin TL para cezası verdi. İlgili Haberi Oku