Fenerbahçe’nin yeni transferi Dirar İstanbul’da
Mehmet Ekici ve Valbuena'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, üçüncü transferini yapmak üzere Monacolu oyuncu Nabil Dirar'ı da bugün öğle saatlerinde İstanbul'a getirdi.
Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahç, Mehmet Ekici ve Mathiue Valbuena’nın ardından Faslı oyuncu Nabil Dirar’la da anlaştı. 31 yaşındaki oyuncu bugün Fransa’nın Nice kentinden kalkan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi. Çok sayıda taraftarın karşıladığı Dirar için güvenlik görevlileri çember oluşturdu. Taraftarların yoğun ilgisinden dolayı güçlükle özel araca binen Nabil Dirar, sağlık kontrolünden geçmek üzere hastanenin yolunu tuttu. Başarılı oyuncu kontrollerin ardından kulübe giderek resmi sözleşmeye imza atacak.
16 Haziran 2017 Fenerbahçe`nin yeni transferi Nabil Dirar`ı tanıyalım Fenerbahçe'nin yeni transferi Nabil Dirar, zorlu bir çocukluk ve gençliğin ardından kurtuluşu futbola tutunarak buldu. Başarılı kariyerinin son durağı ise Fenerbahçe oldu. 31 yaşındaki Faslı yıldızı yakından tanıyalım. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 16:20 | 16.06.2017