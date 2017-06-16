Fenerbahçe’nin eski yıldızı Dia Yeni Malatyaspor’da

Süper Lig’in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor transferde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Issiar Dia ile anlaşamaya vardı.

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Dia ile görüştüklerini doğrularken, transferin olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Teknik Direktör tercihini Ertuğrul Sağlam'dan yanan kullanan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızı en son Fransa Lig 1'de Nancy forması giyen 30 yaşındaki Issiar Dia ile görüşerek prensipte anlaşmaya vardı.

Yeni Malatyaspor`a Beninli kaleci TFF 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre takımından transfer ettiği Beninli kaleci Fabien Farnolle ile sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

Nancy forması altında geçen sezon 30 maça çıkan Dia, 8 gol 3 asistlik performansla oynadı.

Güz: Transferin gerçekleşme ihtimali yüksek

Issiar Dia ile ilgilendiklerini doğrulayan Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Güz yaptığı açıklamada, “Issiar Dia ile ilgilendiğimiz doğru. Kendisi tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı başarılı bir futbolcu. Görüşmelerimiz sürüyor. Küçük pürüzler dışında anlaştık gibi. Transferin gerçekleşme ihtimali yüksek. İnşallah Türkiye'ye davet etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Eto`o ligde sadece 3 takıma gol atamadı Antalyaspor'a geldiği günden bu yana attığı gollerle takımını sırtlayan Samuel Eto'o, Süper Lig'de kırmızı-beyazlıların 2 sezonda karşılaştığı takımlardan sadece Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Sivasspor'a karşı gol atma şansını yakalayamadı. İlgili Haberi Oku