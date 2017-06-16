Fenerbahçe kombinede rekora gidiyor

Euroleague şampiyonu Fenerbahçe'de taraftarlar basketbol kombinelerine büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler bu sezon rekor kırmaya yakın...

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2017-2018 sezonu Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Euroleague maçlarında geçerli olacak kombine kartlarının genel satışı devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, kombine yenileme ve genel satış sürecinde bugüne dek 6410 bilet satılldı. Saha İçi 1. Sıra, Kategori 1, Kategori 2, Kategori 3 ve Kategori 4 bölümlerine ait tüm yerler tükendi.

Kombine bilet fiyatları şu şekilde;

Saha İçi 1. Sıra 22.500 TL (tükenmiştir)

Saha İçi 2. Sıra 15.750 TL

Saha İçi 3. Sıra 13.500 TL

Kategori 1 / A 6.750 TL (tükenmiştir)

Kategori 1 / B 5.850 TL (tükenmiştir)

Kategori 1 / C-T 4.500 TL (tükenmiştir)

Kategori 1 (203-204-213-214) 3.200 TL (tükenmiştir)

Kategori 2 2.250 TL (tükenmiştir)

Kategori 3 1.650 TL (tükenmiştir)

Kategori 4 1.200 TL (tükenmiştir)

Kategori 5 800 TL

Kategori 6 680 TL

Kategori 7 590 TL