Fenerbahçe, Dirar transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe, Nabil Dirar ile 3+1 yıllık sözleşme üzerinde prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, İstanbul’a getirdiği ve gün içerisinde sağlık kontrolünden geçirdiği Nabil Dirar için 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Monaco’dan transfer edilen sağ kanat futbolcusuyla transfer döneminin açılmasıyla resmi sözleşme imzalanacak.

Yapılan açıklama şöyle;

“Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nabil Dirar ve takımı AS Monaco ile yaptığı görüşmeler sonucu, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda prensip anlaşması sağlamıştır.

Resmi transfer sezonu açıldıktan sonra Nabil Dirar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”