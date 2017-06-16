Fenerbahçe, Dirar transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe Kulübü, İstanbul’a getirdiği ve gün içerisinde sağlık kontrolünden geçirdiği Nabil Dirar için 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Monaco’dan transfer edilen sağ kanat futbolcusuyla transfer döneminin açılmasıyla resmi sözleşme imzalanacak.
Yapılan açıklama şöyle;
“Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nabil Dirar ve takımı AS Monaco ile yaptığı görüşmeler sonucu, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda prensip anlaşması sağlamıştır.
Resmi transfer sezonu açıldıktan sonra Nabil Dirar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.”