Eto’o ligde sadece 3 takıma gol atamadı

Antalyaspor’a geldiği günden bu yana attığı gollerle takımını sırtlayan Samuel Eto’o, Süper Lig’de kırmızı-beyazlıların 2 sezonda karşılaştığı takımlardan sadece Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Sivasspor’a karşı gol atma şansını yakalayamadı.

Süper Lig’de kırmızı-beyazlı ekibin yakaladığı başarının mimarı olan Samuel Eto'o, 2 sezonda oynadığı 61 maçta 38 gol ve 11 asistlik performans yakaladı. 36 yaşındaki dünyaca ünlü golcü oyuncu attığı 38 gollük performansıyla 37 golü bulunan Tita'yı geçerek Antalyaspor'un en golcü oyuncusu olmayı başardı. Eto'o'nun 2 sezonda yakaladığı bir başka başarı ise 2 sezonda karşılaştığı 20 takımdan sadece 3'üne gol atma başarısını yakalayamadı. Eto'o, Trabzonspor, bu sezon küme düşen Çaykur Rizespor ve geçen sene küme düşen Sivasspor'a gol atmayı başaramadı.

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2015-2016 sezonunda Antalyaspor'a imza atan başarılı forvet oyuncusu Eto'o, 2 sezon içerisinde kırmızı-beyazlı formayla 4 kez Trabzonspor, 2 kez de Sivasspor ile karşılaştı ancak bu maçlarda gol atamadı. Eto'o, Trabzonspor'a karşı oynanan 4 maçın 2'sinde özel izinli olduğu ve sakatlığı dolayısıyla forma giyemedi. 2 kez de Trabzonspor'a karşı 90 dakika sahada kalan dünyaca ünlü golcü oyuncu Eto'o'nun takımı Antalyaspor maçları 3-0 kaybetti. 2015-2016 sezonunda Süper Lig'de küme düşen takımlardan biri olan Sivasspor'a karşı 2 maça çıkan 36 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 90'ar dakika sahada kaldı. Eto'o, bu sene TFF 1. Lig'e düşen Ç. Rizespor'a da gol atma başarısını elde edemedi.

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“Göztepe ve Yeni Malatya'ya karşı da gol arayacak”

Antalyaspor'un tarihinde yerini alan 36 yaşındaki forvet oyuncusu 2017-2018 yılında hem Trabzonspor'a hem de bu sene tekrar Süper Lig'e yükselen Sivasspor'a gol atması halinde rakip olarak karşılaştığı takımlar arasında bir tek bu sene küme düşen Ç. Rizespor'a gol atamamış olacak. Öte yandan Eto'o, Süper Lig'e yükselen Göztepe ve Yeni Malatyaspor'a karşı da gol atmak için mücadele verecek.

“2 sezonda en çok golü Bursaspor'a”

Samuel Eto'o 2 sezonda oynadığı 61 maçta en çok golü Bursaspor ağlarına gönderdi. Deneyimli golcü oyuncu Bursaspor ağlarına toplamda 5 gol atma başarısını yakaladı. Eto'o, Bursaspor'dan sonra geçen senenin flaş takımı olan Medipol Başakşehir filelerine 4 gol attı. Eto'o'nun gol attığı diğer takımlar ise şu şekilde:

Takımlar:

Bursaspor: 5

Medipol Başakşehir: 4

Galatasaray: 3

Gençlerbirliği: 3

Atiker Konyaspor: 3

Adanaspor: 3

Kayserispor: 3

Akhisar Belediyespor: 2

Aytemiz Alanyaspor: 2

Eskişehirspor: 2

Osmanlıspor: 2

Beşiktaş: 1

Kasımpaşa: 1

Fenerbahçe: 1

K. Karabükspor: 1

Gaziantepspor: 1

Mersin İdmanyurdu: 1

Trabzonspor: 0

Sivasspor: 0