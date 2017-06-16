Bruma’nın menajerinden Türkiye itirafı

Galatasaray'ın Leipzig'e sattığı Bruma'nın menajerinden Türkiye ile ilgili şok sözler...

Almanya’nın Leipzig kulübü ile anlaşan Bruma’nın menajeri gider ayak bombaladı. Portekizli genç futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması nedeniyle Leipzig’i seçtiğini söyleyen Catio Balde, Bruma’nın Türkiye’de kendisini göstermekte sıkıntı yaşayacağı için gittiğini belirtti. Leipzig transferinin perde arkası hakkında açıklamalarda bulunan Balde, Türkiye hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray`da Bruma Arda Turan`ı geride bıraktı Galatasaray'dan Alman Leipzig takımına transfer olan Bruma, sarı-kırmızılılara rekor bonservis ücretiyle veda etti. Bruma, bu konuda Arda Turan'ı geride bıraktı. İlgili Haberi Oku

İşte Balde’nin o açıklamalar:

“Alman kulübü yaklaşık 6 aydır Bruma ile ilgileniyor. Almanya dışında Fransa ve İngiltere’den de teklifler vardı. Ancak en ciddi teklif ve ısrarcı talep Leipzig'den geldi. Bruma için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak önemli. Kendisi de bunu istiyordu. Ayrıca Leipzig'de genç futbolcular üzerinde ısrar ediliyor. Bruma'nın Türkiye'de oynaması Portekiz milli takımına seçilmesi için avantajlı bir durum değildi. Aksine dezavantajlıydı ve bunu da yaşadı. Şimdi kendisini daha iyi gösterecek. Çünkü hem Leipzig'de, Almanya'da oynayacak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bruma için bu önemli bir avantaj…”