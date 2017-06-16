Beşiktaş’ın yıldızı Thompson zatürre teşhisi ile hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe ile Spor Toto Basketbol Süper Ligi final serisinde karşı karşıya gelen Beşiktaş Sompo Japan'da Thompson şoku yaşanıyor.

Spor Toto Basket Ligi Final serisinde Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş Sompo Japan’a bir kötü haber daha geldi. 3’üncü maçta çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Beşiktaş’ta oyun kurucu Michael Thompson sakatlığı nedeniyle 4’üncü maçın kadrosundan çıkarıldı.

Şenol Güneş`in Beşiktaş ile yeni sözleşmesindeki ilginç detay Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Şenol Güneş'in imzası an meselesi... Tecrübeli çalıştırıcının yeni sözleşmesindeki UEFA primi dikkat çekiyor. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş Kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Basketbolcumuz Michael Thompson, halsizlik ve nefes darlığı şikayetlerinin ardından dün akşam Acıbadem Fulya Hastanesi’nde kontrollerden geçirildi. Zatürre başlangıcı tespit edilen ve tedavisine hemen başlanan Michael Thomson bu akşam oynayacağımız Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkartıldı” denildi.