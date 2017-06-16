Beşiktaş’a Alman panzeri

Beşiktaş, stoper transferinde büyük düşünüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Bayern Münih'in yıldız stoperi Mats Hummels'i listeye aldı. Geçen sezon Borussia Dortmund'dan 35 milyon Euro gibi yüksek bir bedelle Bayern'in yolunu tutan 28 yaşındaki yıldıza, 1 yıllık kiralama teklifi yapılacak. Beşiktaş yönetiminin, bu transfer için girişimlere başladığı iddia edildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetime dünyaca ünlü stoper transferi için baskı yaptığı öğrenildi.
Geçen sezonda olduğu gibi bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Kartal, transfer politikasında fazla değişime gitmeyecek ama nokta isimler kadroya katmak istiyor. Bu planlamada Mats Hummels'in yeri çok büyük. Siyah-beyazlılar, Almanya'da futbolcunun menajeriyle önümüzdeki günlerde bir araya gelecek. 28 yaşındaki stoper, geçen sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 42 maçta forma giydi, 3 gol ve 3 asistle oynadı.