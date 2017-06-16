Beşiktaş karıştı! Metin Albayrak’tan hem hakaret hem tehdit…

Beşiktaş'ta yönetimle anlaşmazlığa düşen ve istifa eden yönetici Metin Albayrak, sosyal medyada kendisine 'Komisyoncu' diyen bir taraftara hakaret etti.

Beşiktaş’ta yönetimle anlaşmazlığa düşen ve istifa eden yönetici Metin Albayrak, sosyal medyada kendisine ‘Komisyoncu’ diyen bir taraftara hakaret etti. Hızını alamayan Albayrak, taraftarı ‘Adresini ver, sana göstereyim’ diyerek tehdit de etti. Bir Beşiktaş taraftarı, Instagram üzerinden yönetici Metin Albayrak’ın hesabına ulaşarak “Komisyoncu Metin! Mitrovic’ten paraları indirdin, şimdi kaçıyorsun değil mi?” şeklinde bir yorum bıraktı.

Fikret Orman: Bazen çocukça işler oluyor Ankara Wyndham Otel'de gerçekleştirilen programa Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erdoğan ve çok sayıda siyah-beyazlı taraftar katıldı. Atkı, bayrak ve formalarıyla programa katılan taraftarlar, renkli görüntülere sahne oldu. İlgili Haberi Oku

Albayrak, bu yoruma, “Ulan y.v..k adresini versene. Komisyoncu kim, sana göstereyim” ifadeleriyle yanıt verdi.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün akşam yaptığı açıklamada Metin Albayrak’a da değindi. Orman, konuyla ilgili olarak “Beşiktaş'ı yönetmek ciddi bir iştir. Biz de o ciddiyetle hareket etmeye çalışıyoruz. Yönetimler içerisinde bazen böyle çocukça işler oluyor, olmuyor değil. Ben bu camianın başkanı olarak bunları olgunlukla karşılamaya gayret ediyorum. Metin benim çocukluk arkadaşımdır, kardeşim kadar yakındır. Duyduğum kadarıyla, sebebini bilmediğim bir kırgınlığı olmuş. Çağırır, konuşur, tatlıya bağlamaya çalışırız. Biz camia bütünlüğünü sağlamaya çalışıyoruz. Şahsi olarak üzüldüğüm şeyler ama Beşiktaş ile duygularımı birbirine karıştırmam. Söylediğim gibi, Beşiktaş'ı yönetmek ciddi bir iştir. Arkadaşımızın gönlünü almaya çalışırız. Yine söylediğim gibi kardeşim kadar da yakındır. Çözeriz, çok problem olacağını zannetmiyorum” dedi.