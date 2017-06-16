Basketbol Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe, 3-0 önde olarak çıktığı final serisinin 4. maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatmada 98-94 yenerek şampiyon oldu.

Spor Toto Basketbol Ligi Final serisinin 4. maçında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe karşılaştı. Akatlar’daki maça şampiyonluk için çıkan sarı-lacivertliler, rakibini uzatmada 98-94’lük skorla mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyon oldu.

3. maçta olduğu gibi rakibini uzatmada yenen sarı-lacivertliler, seride 4-0’lık üstünlük kurarak Euroleague’in ardından Spor Toto Basketbol Ligi’nde de mutlu sona ulaştı.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Kösedağ, Yener Yılmaz

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan 22, Strawberry 20, Clark 9, Roll 15, Stimac 13, Erkan 3, Weems 8, Sertaç 4, Muratcan, Şafak

Fenerbahçe: Bogdanovic 23, Vesely 26, Udoh 12, Ali Muhammed 14, Kalinic 7, Melih 2, Datome 4, Sloukas 2, Ahmet 6, Berk, Egehan 2, Barış

1. periyot: 19-24

Devre: 47-42

3. periyot: 64-59

4. periyot: 84-84

1. Uzatma: 98-94

5 faulle oyundan çıkan: Sloukas (Fenerbahçe), Stimac, Sertaç, Weems (Beşiktaş Sompo Japan)

KUPAYI TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU’NDAN ALDILAR

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 2016-2017 Sezonu’nu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe, kupasını aldı. Bu sezon Euroleague şampiyonluğunu kazanan ve Basketbol Süper Ligi’nde de üst üste 2. kez şampiyon olan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından kupasını aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçeli basketbolculara önce madalyalarını verdi, ardından da iki isim Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu’na kupayı verdi.

Fenerbahçe’ye final serisinde 4-0 kaybeden Beşiktaş Sompo Japan’a 2.’lik şiltini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Özden Pelister verdi. Final serisinin en değerli ismi ise Fenerbahçe’li Bogdan Bogdanovic oldu. Bogdanovic’in ödülünü Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu verdi.