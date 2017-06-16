Barcelona Sito Alonso ile anlaştı

Barcelona Lassa, Yunan Başantrenör Bartzokas’tan boş alan göreve Baskonia’dan ayrılan Sito Alonso’yu getirdi.

Bu sezon THY Euroleague'de ve İspanya Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Barcelona Lassa, takımı yenileme kararı vermişti. İlk olarak Başantrenör Bartzokas ile yollarını ayrılan İspanyol ekibi yerine geçtiğimiz sezon İspanya Ligi ekiplerinden Baskonia'yı çalıştıran Sito Alonso’yu getirdi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Sito Alonso ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

İspanyol çalıştırıcı, bu sezon THY Euroleague'de Baskonia ile çıktığı 30 karşılaşmada 17 galibiyet alırken, 13 kez mağlup oldu. Ligi 7. sırada tamamlayan Baskonia, son 8’de CSKA Moskova’ya elendi.