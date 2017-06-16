Altınordu’da Yusuf Abdioğlu gidici

Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren stoper Yusuf Abdioğlu'nun kırmızı-lacivertli kulüpten ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

Deneyimli savunmacı Yusuf Abdioğlu’nun menajeriyle bir araya gelen Altınordu yönetimi, “Yusuf’un Süper Lig’den talipleri var. Önerdiğiniz rakam da bizim için yeterli değil” yanıtı alınca mukavele yenileme konusunda fren yaptı. Altınordu’da 3 sezondur forma giyen Yusuf Abdioğlu’nun kırmızı lacivertli kulüple yola devam etme olasılığının düşük olduğu belirtildi. 2014’te Nazilli Belediyespor’dan transfer edilen 27 yaşındaki defans oyuncusu, ilk yılında 28 maçta 4 gol, ikinci sezonunda 30 müsabakada 3 gol atarken, geçen sezon ise 29 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarstı.

Öte yandan Altınordu, iç transferde yola devam etmek istediği ön libero Arif, orta saha oyuncusu Serkan, stoper Sinan ve sağ bek Uğur’la da birer görüşme yaptı. Mukaveleleri biten 4 futbolcunun kontratlarını yenilemeye sıcak baktığı bildirildi.