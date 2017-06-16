A Bola: ‘Cristiano Ronaldo, Real Madrid’e veda edecek’

Portekiz'in ünlü A Bola gazetesi, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılacağını iddia etti. İddiaya göre Real Madrid, Ronaldo'yu PSG, Monaco veya Manchester United'a 180 milyon Euro'ya satacak.

Real Madrid’in süperstarı Cristiano Ronaldo, İspanya kariyerinin sonuna gelmiş olabilir. Bu iddia Portekiz’in ünlü gazetesi A Bola’ya ait. Gazetenin manşetten verdiği habere göre 32 yaşındaki Ronaldo, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’e ayrılmak istediğini söyledi.

Paris Saint-Germain, Manchester United veya Monaco’nun Ronaldo için 180 milyon Euro’luk bir teklif sunacağını da geçen hafta iddia eden A Bola, 2009’dan beri Real Madrid forması giyen; kazandıkları ve kazandırdıkları ile misyonunu tamamlayan Ronaldo için Real Madrid günlerinin sona erdiğini iddia ediyor.

Başı geçtiğimiz günlerde vergi kaçırma davasıyla derde giren Ronaldo veya Real Madrid konuyla ilgili bir açıklama yapmazken yıldız futbolcu geçen gün hakkında açılan davadan sonra Instagram hesabından “sus” işareti yapan bir fotoğrafını paylaşmış ve “Bazen en iyi cevap sessiz kalmaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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